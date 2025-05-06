Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
6 мая 2025 / 19:35
КОТИРОВКИ
USD
06/05
97.9241
EUR
06/05
104.8872
Новости часа
ФРГ: новый канцлер споткнулся уже на старте Политолог Брутер: второй тур президентских выборов в Румынии может быть интересным
Москва
6 мая 2025 / 19:35
Котировки
USD
06/05
97.9241
0.0000
EUR
06/05
104.8872
0.0000
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Правые партии Европы
Политика
Мерц избран канцлером Германии по итогам второго тура голосования
6 мая 2025 / 17:26
Мерц избран канцлером Германии по итогам второго тура голосования
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Бундестаг во втором туре голосования избрал лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца канцлером ФРГ. Заседание транслировалось на сайте парламента.

Так, Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры высказались 289 депутатов, 1 воздержался.

"Я благодарю за доверие и принимаю результаты вотума", - заявил 69-летний Мерц. Он провалил первый тур голосования, получив всего 310 голосов при том, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), занимают в Бундестаге 328 кресел. В истории Германии еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии не прошел голосование.

После избрания Мерц получит из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю грамоту о назначении и вернется в Бундестаг, где будет приведен к присяге. Затем аналогичная процедура ожидает министров его правительства. 

Правящий альянс в составе СДПГ и блока ХДС/ХСС в Германии называют "большой коалицией", так как в былые годы эти партии имели подавляющее большинство в Бундестаге. 

Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
18:25
ВЦИОМ: почти 50% жителей России полагают, что дети в школах перегружены
18:12
Ушаков сообщил, что послу США в РФ направили приглашение на парад Победы
17:57
Al Jazeera: число погибших из-за ударов Израиля по Газе за сутки возросло до 63
17:44
Опубликован наградной лист отца президента Казахстана
17:35
Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву
17:26
Мерц избран канцлером Германии по итогам второго тура голосования
17:07
Глава Евросовета считает идею американских пошлин "экономической трагедией"
16:46
Захарова подтвердила, что перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу
16:34
Цена золота впервые с 22 апреля поднималась выше $3 400 за тройскую унцию
16:19
Lusa: президент Гвинеи-Бисау приедет в Москву на празднование Дня Победы
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры