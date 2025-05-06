Мерц избран канцлером Германии по итогам второго тура голосования

Бундестаг во втором туре голосования избрал лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца канцлером ФРГ. Заседание транслировалось на сайте парламента.

Так, Мерц получил 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры высказались 289 депутатов, 1 воздержался.

"Я благодарю за доверие и принимаю результаты вотума", - заявил 69-летний Мерц. Он провалил первый тур голосования, получив всего 310 голосов при том, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), занимают в Бундестаге 328 кресел. В истории Германии еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии не прошел голосование.

После избрания Мерц получит из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю грамоту о назначении и вернется в Бундестаг, где будет приведен к присяге. Затем аналогичная процедура ожидает министров его правительства.

Правящий альянс в составе СДПГ и блока ХДС/ХСС в Германии называют "большой коалицией", так как в былые годы эти партии имели подавляющее большинство в Бундестаге.