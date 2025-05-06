Опубликован наградной лист отца президента Казахстана

Агентство ТАСС распространило документ о награждении орденом Отечественной войны II степени Кемеля Токаева - отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он был удостоен награды за подвиг, совершенный при освобождении Польши в 1945 году.

"От имени президиума Верховного Совета Советского Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлении при этом мужества и доблести награждаю: по 7-му отдельному гвардейскому тяжелому танковому Ломжинскому полку гвардии сержанта Токаева Кемеля - командира отделения автоматчиков", - следует из наградного листа, который предоставил ТАСС портал Минобороны РФ "Память народа".

Согласно наградному листу, в ходе отражения ночной атаки противника северо-западнее населенного пункта Еглиевец Токаев проявил инициативу и личное мужество. "Тов. Токаев ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев и одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаев получил ранение разрывной пулей в ногу. Пленного немца Токаев пристрелил, а сам перевязал рану и добрался до своих танков", - следует из описания подвига.