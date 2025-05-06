Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
6 мая 2025 / 19:35
КОТИРОВКИ
USD
06/05
97.9241
EUR
06/05
104.8872
Новости часа
ФРГ: новый канцлер споткнулся уже на старте Политолог Брутер: второй тур президентских выборов в Румынии может быть интересным
Москва
6 мая 2025 / 19:35
Котировки
USD
06/05
97.9241
0.0000
EUR
06/05
104.8872
0.0000
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Правые партии Европы
Политика
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
6 мая 2025 / 18:35

Правая партия «Реформ» победила на местных выборах в Великобритании, кратно увеличив своё представительство в местных органах самоуправления. Лидер партии Найджел Фарадж назвал эти итоги «началом конца Консервативной партии».

Политолог доцент РГГУ Вадим Трухачев отмечает в этой связи, что «ответ на вопрос о причинах такого результата на местных выборах может быть только один. Это усталость англичан от миграционного вопроса. То, что происходит в Великобритании в этой области - худший образец. Правительство Стармера откровенно встало на сторону мигрантов, а тех, кто выступает против их засилья и указывает на издержки, вроде пакистанской преступности, бесконечных изнасилований, поножовщины и т. д., сажают в тюрьму. Вспомним бунт прошлого лета.  Поэтому здесь ответ понятен. Системные партии – лейбористы, консерваторы и тем более либерал-демократы - глухи к запросу англичан, а Фарадж - единственный, кто поднимает в полной мере эту проблему, и говорит о том, что она для Великобритании является главной и он готов ее решать. Дело в том, что ко всему прочему Великобритания не просто принимает у себя беженцев, а принимает даже радикальных исламистов, думая использовать их в своих геополитических играх, прежде всего, против России.  Только исламисты все время выходят из-под контроля и норовят что-нибудь сделать в самой Великобритании. Теракты там в прошлом году были неоднократно. А у простых англичан запрос на безопасность, и системные партии этот запрос не удовлетворяют».  

Однако, считает эксперт, «это никак не может повлиять на дальнейшую политическую ситуацию в Великобритании. Фараджа любым способом попытаются остановить. Парламентские выборы не скоро, и его будут прессовать. Кроме того, разрыв между элитой и обществом в Великобритании очень большой, в континентальной Европе он значительно меньше. Там запрос снизу слышат, а в Англии с этим предельно плохо».                

Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Ежов: США ждут удобного случая для возможного нападения на Иран
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Политолог Солонников: Россия не допустит приближения НАТО к своим границам
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
18:25
ВЦИОМ: почти 50% жителей России полагают, что дети в школах перегружены
18:12
Ушаков сообщил, что послу США в РФ направили приглашение на парад Победы
17:57
Al Jazeera: число погибших из-за ударов Израиля по Газе за сутки возросло до 63
17:44
Опубликован наградной лист отца президента Казахстана
17:35
Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву
17:26
Мерц избран канцлером Германии по итогам второго тура голосования
17:07
Глава Евросовета считает идею американских пошлин "экономической трагедией"
16:46
Захарова подтвердила, что перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу
16:34
Цена золота впервые с 22 апреля поднималась выше $3 400 за тройскую унцию
16:19
Lusa: президент Гвинеи-Бисау приедет в Москву на празднование Дня Победы
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры