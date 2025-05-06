Политолог Трухачев: Фарадж – единственный, кто понимает запросы избирателей

Правая партия «Реформ» победила на местных выборах в Великобритании, кратно увеличив своё представительство в местных органах самоуправления. Лидер партии Найджел Фарадж назвал эти итоги «началом конца Консервативной партии».

Политолог доцент РГГУ Вадим Трухачев отмечает в этой связи, что «ответ на вопрос о причинах такого результата на местных выборах может быть только один. Это усталость англичан от миграционного вопроса. То, что происходит в Великобритании в этой области - худший образец. Правительство Стармера откровенно встало на сторону мигрантов, а тех, кто выступает против их засилья и указывает на издержки, вроде пакистанской преступности, бесконечных изнасилований, поножовщины и т. д., сажают в тюрьму. Вспомним бунт прошлого лета. Поэтому здесь ответ понятен. Системные партии – лейбористы, консерваторы и тем более либерал-демократы - глухи к запросу англичан, а Фарадж - единственный, кто поднимает в полной мере эту проблему, и говорит о том, что она для Великобритании является главной и он готов ее решать. Дело в том, что ко всему прочему Великобритания не просто принимает у себя беженцев, а принимает даже радикальных исламистов, думая использовать их в своих геополитических играх, прежде всего, против России. Только исламисты все время выходят из-под контроля и норовят что-нибудь сделать в самой Великобритании. Теракты там в прошлом году были неоднократно. А у простых англичан запрос на безопасность, и системные партии этот запрос не удовлетворяют».

Однако, считает эксперт, «это никак не может повлиять на дальнейшую политическую ситуацию в Великобритании. Фараджа любым способом попытаются остановить. Парламентские выборы не скоро, и его будут прессовать. Кроме того, разрыв между элитой и обществом в Великобритании очень большой, в континентальной Европе он значительно меньше. Там запрос снизу слышат, а в Англии с этим предельно плохо».