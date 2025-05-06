Al Jazeera: число погибших из-за ударов Израиля по Газе за сутки возросло до 63

Число жертв ударов израильской армии по сектору Газа за прошедшие сутки увеличилось до 63. Соответствующие данные приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что в результате ударов, нанесенных Армией обороны Израиля по сектору Газа 5 мая, по меньшей мере 63 палестинца были убиты и "еще десятки получили ранения". По данным телеканала, массированным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам за последние 24 часа подверглись сразу несколько районов анклава, включая расположенные в центральной части сектора лагеря беженцев в Нусейрате и Эш-Шуджайе, а также находящиеся на юге города Хан-Юнис и Рафах.

Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" информировал о том, что в ходе израильских бомбардировок в секторе Газа погибли 45 палестинцев.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.