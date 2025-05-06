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Политика
Германист Белов: с АдГ борются некорректными методами
6 мая 2025 / 18:56

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов.

Организация пока не запрещается - это может сделать только федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией - после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.

Заместитель Директора Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что «АдГ будет или уже подает соответствующие протесты. Официально знакомится с 1100-страничным документом нельзя. Но, как указывают эксперты, в нем содержаться ссылки на те или иные высказывания членов партии. Это привязывают к некоторым экстремистским тезисам, которые оскорбляют честь и достоинство отдельных немецких граждан миграционного происхождения. Но при этом нет анализа, насколько сама партия изменилась начиная с 2019 года. Нет ссылок на программные положения, нет анализа внутренней ситуации в партии, а ссылки есть на отдельных ее членов. Но, на мой взгляд, прошедшие кампании по выборам в Европарламент и в восточногерманских землях в сентябре, а также федеральная предвыборная кампании партии не содержат никаких экстремистских высказываний. Поэтому последствия, думаю, будут для отдельных членов партии, которые состоят на государственной службе или занимают те или иные посты. Но в любом случае партия, которая на сегодня по опросам общественного мнения находится по популярности на первом месте, вряд ли столкнется с запретом деятельности. Да, это могут сделать Бундестаг, Бундесрат, другие соответствующие ведомства, имеющие отношения к конституционным вопросам. Но пока это политическая борьба, и видимо такими некорректными методами хотят лишить партию популярности. АдГ стала слишком мощной, слишком неудобной, чтобы пытаться с ней конкурировать открытыми, достойными методами. Поэтому, подводя итог, замечу, что теоретически запрет возможен, но практически на сегодня, это исключается».  

По словам эксперта, «нового канцлера Германии Мерц не касается этой проблемы. У него для этого есть ключевые члены команды. Они будут продолжать кампанию против АдГ, которая будет защищаться, постепенно освобождаясь от экстремистских элементов и высказываний. Партия на пути к правоконсервативной середине. Процесс идет сложно, непросто. А Мерц занимает отстраненную аккуратную позицию, и его по этому вопросу практически никто не цитирует».                      

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