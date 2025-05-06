Ушаков сообщил, что послу США в РФ направили приглашение на парад Победы

Послу США в России Линн Трейси было направлено приглашение на парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На официальном уровне будут ли представлены США на параде Победы я не знаю, приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, это мы увидим 9 мая", - сказал он журналистам в ходе брифинга.

Представитель Кремля также отметил, что на параде будет несколько ветеранов из США.