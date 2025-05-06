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Политика
Политолог Брутер: второй тур президентских выборов в Румынии может быть интересным
6 мая 2025 / 19:14

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,96% голосов после подсчета 100% бюллетеней. На втором месте - независимый кандидат, мэр столицы Никушор Дан, получивший 20,99% голосов.

Эти президентские выборы в Румынии - повторные. Плановые президентские выборы были прерваны в конце 2024 года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства. Несмотря на то, что этот беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за ее пределами, правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы, что вызвало резкую критику администрации Трампа.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что «перед 1-м туром вероятность того, что во в2-м туре победит кандидат, занявший второе место в первом туре, была выше, чем сейчас.  Это связано с прогнозами явки избирателей. Но сейчас кажется, что у Симеоне какие-то шансы есть. Может быть, не очень большие, и нынешний 41%  голосов кажется недостаточным для того, чтобы он выиграл, но сам факт масштаба победы в первом туре, и то, что премьер Чолаку подал в отставку, сказав, что социал-демократы никого поддерживать не будут, говорит о том, что во 2-м туре может быть борьба.  Тем более, что Дан - такой кандидат, который многих отпугивает, и поэтому считать автоматически, что он получит все голоса, было бы преувеличением. Поэтому я думаю, что 2-й тур может получиться интересным».  

Эксперт также считает, что «последние заявления высокопоставленных членов администрации Трампа никак не отразятся на 2-м туре выборов. Точно также, как они не влияют на румынскую политическую элиту. Но надо иметь в виду, что из двух вышедших во 2-й тур выборов кандидатов, Вашингтон устраивают, как ни странно, оба. Другой вопрос, что не совсем понятно, что с ними делать, но Дан для них лучше, чем проигравший кандидат от правящей партии Антонеску потому, что он придерживался евроцентристской линии. А Дан - человек бесшабашный, скажем так, и что он будет делать, если станет президентом, никто до конца не знает».      

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