ВЦИОМ: почти 50% жителей России полагают, что дети в школах перегружены

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 45% россиян придерживаются мнения, что нынешняя нагрузка на детей в школе является чрезмерной.

"Среди жителей России по-прежнему преобладает мнение, что дети в школах перегружены - так считает немногим меньше половины опрошенных. Около трети назвали нагрузку оптимальной, а каждый пятый полагает, что она недостаточна; при этом о дефиците нагрузки сегодня говорят едва ли не вдвое чаще, чем 25 лет назад, в то время как умеренные оценки за четверть века изменений не претерпели", - следует из материалов соцслужбы.

По данным опроса, граждане оценивают уровень подготовки выпускников школ к будущей профессиональной деятельности в основном как средний и низкий.

Кроме того, отмечается, что связь между усердной учебой в школе и будущими карьерными достижениями становится для россиян все менее очевидной. Однако большинство родителей все же убеждены, что успеваемость детей в школе в будущем положительно отразится на их карьерном росте (83%, минус 5 п.п. за 20 лет).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 апреля текущего года среди 1 600 российских граждан старше 18 лет.