ФРГ: новый канцлер споткнулся уже на старте

Павел Александров, международный обозреватель

Поистине сенсационные новости из Берлина, где во вторник 6 мая в Бундестаге немецкие парламентарии должны были выбрать нового главу правительства – канцлера ФРГ. Выбрали, в конце концов, но не с первой попытки. Новым канцлером должен был стать Фридрих Мерц (ХДС), однако в начале одиннадцатого по местному времени после объявления результатов голосования в первом туре заседание Бундестага пришлось прервать. Дело в том, что кандидат на кресло канцлера Фридрих Мерц не смог набрать т.н. «канцлерского большинства». В ходе тайного голосования он получил лишь 310 голосов от 621 проголосовавшего депутата, что на 6 голосов меньше необходимого ему большинства в количестве 316 голосов.

Сенсация не только в провале самоуверенного Мерца, но еще и в том, что это первый случай в истории ФРГ, когда предложенная после успешных коалиционных переговоров кандидатура канцлера не получает поддержки в парламенте страны. Фракция блока ХДС/ХСС в Бундестаге насчитывает 208 депутатов, его партнер по коалиции – СДПГ имеет здесь 120 мандатов, т.е. вместе у них – 328 депутатов. Всего в составе нынешнего Бундестага 630 парламентариев. Согласно Конституции ФРГ, будущему канцлеру необходимо получить «голоса большинства членов Бундестага». То есть Фридриху Мерцу нужна была поддержка не просто большинства проголосовавших депутатов, а большинства всех парламентариев, вне зависимости от того, голосовали они или нет, то есть не менее 316 голосов. Это и означает т.н. «канцлерское большинство».

Отметим, что совокупное количество депутатов от коалиции ХДС/ХСС с социал-демократами – 328 – превышает необходимое Мерцу «канцлерское большинство» на целых двенадцать мандатов. Однако поскольку тайное голосование проходит без предварительной дискуссии теперь уже практически невозможно выяснить, кто конкретно «из своих» проголосовал против Фридриха Мерца или воздержался и, тем более, кто испортил свой бюллетень, сделав его недействительным.

По мнению столичной Tagesspiegel, мотивация голосования депутатов разных партий в Бундестаге за или против Мерца могла быть совершенно различной: одних может не устраивать партнер по будущей коалиции, а кого-то из лагеря оппозиции страшить перспектива новых выборов, что, возможно, лишит его депутатского мандата и теплого местечка в Бундестаге. В любом случае, со ссылкой на неназванных политиков, пишет газета, итоги первого тура выборов канцлера ФРГ – это не только «крупный провал Мерца, но и, возможно, начало развала коалиции блока ХДС/ХСС и СДПГ».

По законодательству ФРГ второй тур голосования должен проводиться не позже двух недель после первого, но власти решили не брать паузу, а воспользовались тем, что при одобрении двух третей членов Бундестага можно провести второй тур в тот же день, что и первый. Поскольку ХДС/ХСС и СДПГ даже при участии крайне воинственных в последние годы «зеленых» не набирали так нужных им двух третей голосов депутатов Бундестага, блоку под предводительством Фридриха Мерца пришлось, скрепя сердце, обратиться за помощью к весьма нелюбимой им Левой партии. Судя по всему, переговоры с «левыми» прошли успешно, ведь будущая правящая коалиция вполне может пообещать всяческие весомые «вкусняшки» типа обещанных ранее 100 млн евро партии «зеленых» на их экологические проекты.

Ближе к вечеру вторника второй тур выборов канцлера все-таки состоялся, и со второй попытки десятым по счету канцлером ФРГ стал председатель ХДС Фридрих Мерц. Всего проголосовало 618 депутатов: 325 парламентариев сказали Мерцу «да», 289 – «нет», один депутат воздержался, три бюллетеня признаны недействительными. Затем Мерц отправился в замок Бельвью к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который должен официально утвердить его канцлером – главой коалиционного с СДПГ кабинета министров.

Между тем, способ, которым Фридриха Мерца после провала в первом туре удалось-таки пропихнуть в канцлеры в тот же день, организовав досрочный второй тур, не мог не вызвать вопросов у местных политиков и СМИ. Так, депутат от ХСС и будущий министр внутренних дел Александер Добриндт буквально оправдывался по немецкому телеканалу NTV за вынужденные переговоры блока ХДС/ХСС с «нелюбимой» им Левой партией из-за отсутствия у него необходимых двух третей поддержки в Бундестаге.

В этой ситуации мы должны были обратиться к Левой партии, признал Добриндт. «Даже если кому-то политические цвета могут и не нравиться, но искать контакт с Левой партией было правильным решением», отметил парламентарий из ХСС. По мнению Добриндта, если такой контакт потребуется и в будущем, то отказываться от него блок ХДС/ХСС тоже не станет. На замечание о существовании некоего решения ХДС о неприемлемости сотрудничества с Левой партией Александер Добриндт отреагировал словами: «Ну, это было уже давно». Кстати, получить поддержку двух третей членов Бундестага для досрочного второго тура выборов канцлера ХДС/ХСС и СДПГ, уже заручившись одобрением «зеленых», могли только обратившись к партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) или к Левой партии. Но АдГ ведь считается у властей ФРГ «нерукопожатной», так что пришлось идти на поклон к «левым».

В результате коалиция ХДС/ХСС и СДПГ начинает период своего правления в ситуации, когда она не имеет значительного большинства в Бундестаге (всего 52%) да еще и «задолжала» оппонентам из партии «зеленых» и Левой партии. Кроме того, грозовой тучей над правящей коалицией во главе с Фридрихом Мерцем нависает самая большая оппозиционная фракция (152 депутата) в парламенте – АдГ. Представляется, что сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель вполне обоснованно полагает, что новая правящая коалиция развалится еще до истечения в 2029 году регулярного срока ее работы.