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Политика
Евросовет: в Израиле пытаются уничтожить возможность существования двух государств
6 мая 2025 / 18:38
Евросовет: в Израиле пытаются уничтожить возможность существования двух государств
© Nicolas Economou via Reuters Connect/ТАСС

Председатель Евросовета Антониу Кошта считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нацелен исключить возможность реализации решения о двух государствах для урегулирования ближневосточного конфликта.

"Европа должна быть предельно ясной", - сказал глава Евросовета в интервью испанской радиостанции Cadena SER. На его взгляд, необходимо осудить нарушение международного права со стороны израильского руководства, а также поддержать решение о двух государствах, согласно которому Палестина - в том числе сектор Газа и Западный берег реки Иордан - должна сосуществовать рядом с Израилем как независимое государство в границах 1967 года.

Вместе с тем Кошта отметил, что Нетаньяху "пытается уничтожить физическую возможность существования двух государств", так как он "продолжает разрушать Газу".

Израиль 18 марта возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе текущего года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников. По данным израильской стороны, радикалы все еще удерживают в Газе 24 заложников и тела 35 погибших пленников. 

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