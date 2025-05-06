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Apple в ближайшие годы планирует производить все iPhone в Индии
6 мая 2025 / 18:57
Apple в ближайшие годы планирует производить все iPhone в Индии
© AP Photo/ Andy Wong/ТАСС

Американская компания Apple планирует в ближайшие годы полностью перенести производство телефонов iPhone в Индию. Об этом сообщил министр связи южноазиатской республики Джотирадитья Синдиа на конференции в Нью-Дели.

"Apple приняла решение закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы. Когда вы инвестируете в Индию, вы выбираете доступность, надежность и оригинальность", - цитирует его нформагентство Press Trust of India.

По словам министра, перевод всей линейки производства iPhone в Индию "является разумным экономическим решением для каждого производителя телекоммуникационного оборудования".

Как заявил государственный министр телекоммуникаций Чандра Сехар Пеммасани, Индия превратилась в ведущего производителя и экспортера мобильных устройств. "В 2014 году Индия производила 6 млн мобильных телефонов и импортировала 210 млн. Сейчас мы ежегодно производим 330 млн мобильных телефонов, а экспортируем 50 млн", - указал он.

Ранее стало известно, что в условиях торговой войны между США и Китаем Apple стремится перенести производственную базу по выпуску iPhone из КНР в Индию. К концу 2026 года Apple планирует производить большую часть продаваемых в США смартфонов на индийских заводах.

Сегодня на Индию приходится порядка 18% мирового производства iPhone. Вместе с тем доля Китая в их выпуске составляет более 75%.

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