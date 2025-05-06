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На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
6 мая 2025 / 19:11
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
© Александр Щербак/ ТАСС

На параде Победы в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров", - отметил он.

Ушаков уточнил, что это лидеры: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.

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