Штайнмайер передал Мерцу грамоту о назначении канцлером ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер передал Фридриху Мерцу грамоту о его назначении на пост канцлера ФРГ, передает телеканал Phoenix.

Теперь Мерц отправится в Бундестаг, где примет присягу. После этого аналогичная процедура ожидает министров его правительства.

Ранее парламент ФРГ избрал Мерца канцлером ФРГ по итогам второго тура голосования. Он набрал 325 голосов при необходимых 316. Против его кандидатуры высказались 289 депутатов, 1 воздержался.

Первый тур Мерц провалил, получив всего 310 голосов, хотя фракции Социал-демократической партии Германии и блока, объединяющего Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, занимают в Бундестаге 328 кресел. В истории Германии еще не было прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии не прошел голосование.