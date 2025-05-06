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Лукашенко: внешние силы хотят стереть память о Великой Отечественной войне
6 мая 2025 / 19:47
Лукашенко: внешние силы хотят стереть память о Великой Отечественной войне
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня внешние силы ведут информационную войну, пытаясь "забрать головы" молодых людей.

"Внешние силы хотят отнять нашу память. Они хотят, прежде всего, "забрать головы" нашей молодежи. Наши головы они не заберут, наши головы забиты памятью о Великой Победе", - отметил он, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы.

Лукашенко указал, что внешние силы "работают с молодежью". "Не скажу, что не получается. Где-то что-то получается. Но наше общество от мала до велика как никогда сегодня монолитно и едино", - подчеркнул он.

По словам белорусского лидера, в настоящее время идет война "за умы и сердца, за головы людей". "Эта война началась, и мы ее сегодня ведем. Благо, пока справляемся", - добавил он. "Если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших людей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны", - заключил глава государства. 

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