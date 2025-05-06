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Глава РПЦ поздравил Путина с 25-летием со дня вступления в должность
6 мая 2025 / 20:00
Глава РПЦ поздравил Путина с 25-летием со дня вступления в должность
© Александр Щербак/ ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием со дня официального вступления в должность главы государства. Текст поздравления опубликован на сайте патриархии.

"С сугубой признательностью хотел бы отметить сложившиеся при вашей активной поддержке беспрецедентные отношения церкви и государства, которых не было за всю историю нашего Отечества. Будучи, с одной стороны, отделенной от государства, церковь, одновременно, обладает всеми правами и свободами, имеет возможность беспрепятственно совершать свою спасительную миссию и нести свет истины христовой и ближним, и дальним", - следует из текста поздравления.

Патриарх обратил внимание, что многие формы государственно-церковного взаимодействия стали возможны благодаря пониманию президентом значения православия для народа. "Взаимодействие со школой и научным сообществом, духовное окормление военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, совместные усилия церкви и государства по защите традиционных моральных ценностей - все это стало реальностью благодаря вашему глубокому пониманию того особого значения, которое имеет православная вера и культура для бытия нашего народа", - сказано в поздравлении.

Предстоятель РПЦ также подчеркнул, что существующий диалог церкви и власти служит "нравственному оздоровлению и преображению общества, что вселяет надежду на то, что милостью Божией наш народ выйдет из всех испытаний действительно обновленным и духовно сильным".

"Желаю вам полноты душевных и телесных сил, неоскудевающей помощи Божией и успехов в вашем дальнейшем государственном служении на пользу страны", - заключил патриарх. 

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