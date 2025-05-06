Карни заявил Трампу, что Канада не подлежит продаже

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его страна не подлежит продаже.

"Как вам известно из сферы продажи недвижимости, существуют такие места, которые никогда не продаются", - ответил премьер на просьбу журналистов прокомментировать неоднократные заявления американского лидера о том, что он хочет присоединить Канаду к США.

Трамп, со своей стороны, отметил, что сейчас не планирует обсуждать с гостем эту тему, при этом обратил внимание, что такое развитие событий "предоставило бы соседней стране массу преимуществ". Вместе с тем глава вашингтонской администрации заметил: "Никогда не говори никогда".

Ранее президент США не раз заявлял, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м американским штатом. По его мнению, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые якобы исходят, в частности, от РФ и КНР.

Карни неоднократно подчеркивал, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав Соединенных Штатов.