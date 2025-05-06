Парад Победы в Москве 9 мая посетит госминистр обороны Индии

Индию на параде Победы 9 мая в Москве будет представлять государственный министр обороны Санджай Сетх. Об этом заявил военно-воздушный и военно-морской атташе посольства РФ в Нью-Дели полковник Сергей Харченко, передает ТАСС.

"Государственный министр обороны Раджа Ракша Мантри Санджай Сетх планирует посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Харченко.

Некоторое время назад индийские правительственные источники информировали о том, что Москву для участия в мероприятиях по случаю Великой Победы посетит министр обороны Индии Раджнатх Сингх, однако позднее они заявили, что он не будет присутствовать на них из-за обострения напряженности с Пакистаном после теракта в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек.