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Лукашенко анонсировал мгновенный ответ, если чужой сапог переступит границу
6 мая 2025 / 20:38
Лукашенко анонсировал мгновенный ответ, если чужой сапог переступит границу
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал мгновенную реакцию в том случае, если хоть один чужой сапог переступит белорусскую границу.

"Если хоть один сапог переступит через белорусскую границу, ответ будет молниеносный и без колебаний", - сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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