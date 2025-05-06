Безопасность
Лукашенко анонсировал мгновенный ответ, если чужой сапог переступит границу
6 мая 2025 / 20:38
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал мгновенную реакцию в том случае, если хоть один чужой сапог переступит белорусскую границу.
"Если хоть один сапог переступит через белорусскую границу, ответ будет молниеносный и без колебаний", - сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.