Лукашенко анонсировал мгновенный ответ, если чужой сапог переступит границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал мгновенную реакцию в том случае, если хоть один чужой сапог переступит белорусскую границу.

"Если хоть один сапог переступит через белорусскую границу, ответ будет молниеносный и без колебаний", - сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.