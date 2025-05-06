Кадыров рассказал, что справиться со злостью ему помогает совет Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился, что преодолеть злость ему помогает совет президента России Владимира Путина - лечь спать с волнующими мыслями.

"Владимир Владимирович мне дал совет: когда ты очень злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет и все будет хорошо. Я так и делаю и все спокойно получается", - рассказал руководитель региона, отвечая на вопрос журналистов о том, бывает ли у него желание "кому-то врезать".

Ранее Путин при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что, несмотря на внешнее хладнокровие, у него возникает желание кому-нибудь врезать. Но с этим порывом глава государства успешно справляется.