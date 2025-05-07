Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил в ночь на понедельник планы расширения военной операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе.

По словам этого источника, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение населения анклава на юг для его защиты, лишение радикального движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь и мощные атаки на радикалов.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, "план включает захват и удержание территорий в Газе, перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов". "Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников", - добавил он, отметив, что "план полностью соответствует целям, озвученным премьер-министром Биньямином Нетаньяху в последние месяцы".

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков «было очевидно с самого начала, что Израиль будет заново оккупировать сектор Газа. Победить ХАМАС по-другому у Израиля не получится. Там слишком хорошо оборудованная инфраструктура, слишком много тоннелей. Но другое дело, что теперь Израиль, конечно, создает себе проблему как минимум на ближайшие 5-10 лет, поскольку это будет затяжная и кровопролитная партизанская война, и будут потери с обеих сторон. А что касается реализации плана Трампа, то это маловероятно, поскольку нет стран, которые были бы готовы принять палестинцев у себя, а без этого вряд ли удастся начать строительство тех самых гостиниц и курортов, о которых говорил американский президент. Поэтому мы просто получим очаг постоянной напряженности, и все время будут риски новых эскалаций и риски обострения обстановки в регионе в целом».

По словам эксперта, «арабские страны на словах осудят, но реальных шагов будет минимум. Но повторная оккупация Газы фактически ставит крест на реализации «Соглашения Авраама», который подписывался между арабами и Израилем. Поэтому вряд ли можно будет рассчитывать на дальнейшую нормализацию между арабским миром и Израилем. В лучшем случае мы останемся в ситуации, как сейчас. То есть частичная нормализация с рядом стран, и в целом нерукопожатный Израиль. В тоже время, Египет как раз может занять более жесткую позицию, поскольку для него это вопрос выживания. Уже сейчас египтяне крайне озабочены тем, что какое-то количество палестинцев может оказаться на их территории. Кстати похожая ситуация может сложиться и с Иорданией. То есть вот эти две страны в зоне риска, и пока нельзя сказать, как они себя поведут».