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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
6 мая 2025 / 21:29
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, лидеры обсудили положение дел на Ближнем Востоке и рассмотрели различные аспекты ситуации в регионе. Кроме того, стороны затронули тему двусторонних отношений.

Вместе с тем Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с 80-летием Великой Победы и подтвердили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны. Глава российского государства передал пожелания проживающим в Израиле ветеранам.

В беседе было отмечено, что память о героях войны "свято чтят как в России, так и в Израиле", где 9 Мая также является государственным праздником, указали в Кремле.

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