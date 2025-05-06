СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета президента Сербии

Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который намерен присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом информировала газета "Вечерне новости".

Отмечается, что такое решение было принято властями указанных стран из-за якобы "политической чувствительности цели полета". Сроки запрета не называются.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин 9 мая планирует провести двухсторонние переговоры с президентом Сербии.