Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля

Израиль заявил о намерении полностью захватить территорию сектора Газа. Он обуславливает это решение в том числе и внешнеполитическими факторами. Речь идет о поддержке США и обещании создать в этом месте прекрасные условия для жизни и бизнеса. Внутриполитические проблемы в Израиле заставляют Нетаньяху пойти на такой шаг, чтобы выполнить главное обещание – освободить всех заложников. И установление контроля над всей территорией сектора - единственная возможность это сделать.

Депортация населения сектора Газа на данный момент выглядит все более реалистичной. Вопрос только: кто их примет? Или их примет Аллах?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d58ffc27dc846db758379b5a1a84587e/