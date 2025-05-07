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Политика
Эксперт Брутер о единстве западных стран
7 мая 2025 / 00:28

Западные страны, конечно, не едины, но характерной чертой западного менталитета можно назвать то, что у них всегда рациональность сначала, а эмоции – потом. Коллективный Запад существует потому, что он видит приоритет своих интересов над приоритетом всех остальных. Исходя из этого, Трамп, не смотря на всю его жадность, алчность и стремление к самопиару, готов обсуждать больше вопросов с Европой, чем с кем-то еще.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

 Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

 https://rutube.ru/video/491ce063eaba20d50ecaf51a1560e28c/

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