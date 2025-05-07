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Политолог Солонников: США на пути прогресса по иранскому вопросу Эксперт Брутер о единстве западных стран
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Политика
Политолог Солонников: США на пути прогресса по иранскому вопросу
7 мая 2025 / 00:35

Дональд Трамп, как и обо всех своих начинаниях, говорит, что дела у США с Ираном идут прекрасно. Как они идут на самом деле, мы не знаем.

Однако, судя по последней информации, касающейся переговоров по иранской ядерной программе, Иран действительно не идет на конфронтацию и готов к уступкам по линии своего доминирования в регионе. Иран ушел из Сирии, из Ливана, из Сектора Газы. Поддерживать там свои прокси-силы Тегеран не стал, делая все, чтобы там не было большого конфликта. Возможно, Иран согласен, более или менее сохранив лицо, отступить на те позиции, которые ему предложат Соединенные Штаты. Давление Вашингтона будет серьезное и, не желая полноценной войны, Иран, скорее всего, отступит.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/40c624d85de27a36678f921e24af233c/

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