Тарифная война между США и КНР: итогов не видно, последствия на лицо

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Торговая война между США и Китаем набирает обороты, а ее последствия все явственнее ощущает как непосредственные участники, так и их торговые партнеры.

Дональд Трамп, обосновывая свои действия, заявил, что введение тарифов имеет несколько целей и одна из главных - увеличение доходов и сокращение дефицита бюджета. К настоящему моменту можно констатировать, что таможенные сборы ожидаемо выросли. В то же время дефицит бюджета за первые 4 месяца 2025 фин. г. не только не снизился, а вырос до рекордных 840 млрд долл. Высокие тарифы вредят американской экономике и потребителям, вынуждают компании, зависящие от китайских комплектующих, повышать цены.

Например, 27 апреля китайский интернет-магазин Temu, известный своими доступными ценами, поднял стоимость своих товаров в США, объяснив это «импортными сборами». Причем новые сборы в ряде случаев удваивают стоимость заказа. В итоге, товары первой необходимости рискуют стать слишком дорогими, а некоторые магазины в США могут столкнуться с пустыми полками уже через несколько недель. И тарифная война не нравится многим американским компаниям. Например, как сообщил портал Punchbowl, Amazon планирует указывать стоимость тарифов рядом с ценами товаров, за что пресс-секретарь Белого дома обвинил компанию во «враждебном и политическом акте». Торговая палата США призывает администрацию Трампа немедленно ввести тарифные исключения, чтобы не допустить рецессии в экономике. Она считает необходимым отменить пошлины для малых предприятий-импортеров, а также освободить от тарифов товары, которые не производятся в США, создать механизм освобождения от пошлин компаний, которые докажут, что импортные сборы представляют «серьезную угрозу для занятости в США».

Но и Пекин не может считать себя победителем. Экспортеры бьют тревогу, апрельский опрос показал - заказы упали до минимума с конца 2022 г. По данным сервиса отслеживания контейнеров Vizion к середине апреля количество заказов на стандартные 20-футовые морские контейнеры снизилось на 45% по сравнению с 2024 г. В порту Лос-Анджелеса, который является ключевым пунктом ввоза товаров из Китая, ожидают, что в ближайшие недели количество прибывающих контейнеровозов снизится на 1/3. Авиаперевозчики также сообщают о сокращении заказов.

Особенно «страдают» в Поднебесной иностранные производители, в том числе американские. Крупные компании, такие как Apple и Tesla, а также многие более мелкие используют Китай в качестве производственной базы. Они импортируют сырье или комплектующие из США для сборки продукции, которая затем экспортируется. В 2024 г. по данным Главного таможенного управления Китая иностранные компании обеспечили 980 млрд долл. китайского экспорта и 820 млрд долл. импорта. Теперь они платят пошлины в размере 125% при импорте комплектующих, а затем 145% при экспорте в США, что наносит серьезный удар по их деятельности. 90-дневная пауза для других азиатских стран дала им возможность перенаправить поставки. Apple, например, планирует поставлять больше iPhone для американского рынка из Индии. Однако гибкость цепочек поставок имеет пределы и, в итоге, цены примерно за год будут полностью перенесены на американских потребителей.

Китайские власти активно ищут способы снижения потерь от торговой войны. В марте Всекитайское собрание народных представителей изменило целевые показатели на 2025 г.: дефицит бюджета планируется около 4% ВВП - максимальное значение за 30 лет т.е. руководство страны намерено «придерживаться проактивной налогово-бюджетной политики, запланировано размещение специальных облигаций местных органов на сумму 4,4 трлн юаней для инвестиций в инфраструктуру и иные отрасли, планируется размещение специальных государственных сверхдлинных бондов на 1,3 трлн юаней, из них 300 млрд юаней выделено на субсидирование потребительских расходов через расширенную схему trade-in. Расширен и ассортимент трейд-ин. Кроме того, планируется привлечь 500 млрд юаней для рекапитализации крупных государственных банков. Руководство Китая обещает подготовить чрезвычайный план защиты экономики от усиливающихся внешних шоков на фоне эскалации торгового спора с США. Активизирован поиск новых рынков сбыта и многие страны опасаются, что тарифная война перенаправит китайские товары на их рынки, подорвав местную промышленность.

Торговая война оказывает негативное влияние на партнеров Китая в развитых и развивающихся странах, для которых он является крупнейшим торговым партнером (более 100 стран). Так, в последние годы он поставлял около 20% промежуточных товаров в Японию, свыше 1/3 - в Южную Корею и 38% - во Вьетнам. Они не могут исключить Китай из своих цепочек поставок, как того хотел бы Вашингтон. Но и открыто противостоять Америке неготовы. Они вынуждены балансировать и ищут пути умиротворения Трампа. Так, обещают закупать больше американских нефти и газа, продовольствия и оружия, а также снизить торговые барьеры. Вьетнам, кроме того, пообещал бороться с перемаркировкой китайских товаров под «сделано во Вьетнаме». Но, некоторые соседи Китая пытаются извлечь и выгоду из ситуации. Так Таиланд рассчитывает расширить свою нишу на американских рынках кормов для животных, консервированной скумбрии и замороженных кальмаров.

Сложности адаптации для развивающихся стран добавляет и то, что за прошедшие годы Китай значительно увеличил в них экспорт и создал много производственных мощностей. С 2017 г., первого срока президентства Трампа, китайский экспорт в развивающиеся экономики вырос с 670 млрд долл. до 1,35 трлн долл. и составляет более 1/3 экспорта Китая. А доля экспорта в страны G7 упала ниже трети. Отчасти поэтому Китай столь уверенно противодействует тарифной политике Трампа, считая свою экономику достаточно независимой от США. Но, в итоге, торговая война между США и Китаем может подкосить развивающиеся экономики, которые в последние десятилетия росли вместе с объемами торговли. Сейчас производители стали, химикатов, текстиля и электроники в них испытывают трудности из-за тарифов, а традиционные отрасли - от наплыва дешевых китайских товаров.

В итоге противостояние вредит всем. Причем, потеря доверия к США автоматически «начисляет очки» Пекину, который стремится перехватить международное доверие, утраченное Вашингтоном. Он позиционирует себя оплотом стабильности и призывает объединиться против Америки.

Оценивая последствия торговой войны, отмечу необычное единодушие более чем 300 экономистов, опрошенных в апреле Bloomberg. По их мнению пошлины оказали негативное влияние на деловые настроения, ¾ из них снизили прогноз мирового роста на 2025 г., а 60% отметили высокий или очень высокий риск рецессии. По их мнению США не получат победы над Китаем, на которую они надеются. Ряд из них считает, что Трамп снизит тарифы, объявив о победе и одновременно начав движение в новом направлении. Некоторую надежду на такой ход событий дают и заявления руководства США. Так министр финансов Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Однако со стороны Китая пока нет признаков к тому, чтобы сделать первый шаг к началу переговоров. А, по мнению китайской стороны, США должны проявить «уважение» по отношению к Китаю и сами сделать этот шаг первыми.