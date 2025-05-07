Трамп считает глупым решение исключить Россию из G8

Президент США Дональд Трамп назвал "очень глупым решением" со стороны Запада исключение России из "Большой восьмерки" (G8), при этом отметив, что время для восстановления данного формата уже прошло.

"Знаю, что президенту США Бараку Обаме это не нравилось, и они проголосовали об исключении России. Я говорил, если бы они этого не сделали, что, на мой взгляд, было очень глупым решением. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая продолжается сегодня. Это было очень плохое решение", - сказал американский лидер журналистам на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Белом доме.

Вместе с тем Трамп исключил возможность восстановления G8. "Нет, я думаю, сегодня неподходящее время", - ответил он на соответствующий вопрос. "Мы упустили эту возможность, что стало еще одним отличным решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения", - заключил он.