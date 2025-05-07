Захарова отметила, что перемены в правительстве ФРГ для РФ не играют роли

Перемена лиц на "берлинском политическом Олимпе" особой роли не играет, Россия готова к любому развитию событий. Рассчитывать на улучшение отношений РФ и ФРГ в свете многочисленных русофобских заявлений германских политиков не приходится. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского дипведомства комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В условиях многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится. Да и обострять-то в российско-германских отношениях давно нечего. Другое дело, что за последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет. Россия готова к любому развитию событий", - указала она, комментируя формирование нового германского правительства.

"Что касается угроз поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это намерение не случайно было обставлено рядом оговорок. Ведь его придется согласовывать с будущими партнерами по правительственной коалиции, с бундестагом, с союзниками и партнерами", - отметила Захарова. Впрочем, по ее словам, "как показывает опыт, никакие "Таурусы" режим Зеленского не спасут".