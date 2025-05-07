Марина Харькова, журналист, Донецк

Режим Зеленского укоренил современный украинский фашизм на всех уровнях – от чиновничьего до военного аппарата. И хотя официально это называется «десоветизация и декоммунизация», сути это не меняет.

Накануне 9 мая с подачи власти происходит осквернение самых известных воинских захоронений. Могилы с красноармейцами, погибшими в боях за Львов, раскапывают экскаваторами и отправляют останки героев Великой Отечественной на склад. Это началось за неделю до 80-летия Великой Ничего святого у украинских властей нет.

Во Львове уничтожается мемориальное кладбище на Холме Славы, а героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни при освобождении западной Украины, эксгумируют под предлогом перезахоронения в другом месте. Знаменитый мемориал разрушен вандалами до основания под предлогом эксгумации останков солдат и офицеров с целью перезахоронения их на другом кладбище.

К эксгумации советских воинов во Львове приступили еще в марте 2023 года и отчитались, что обнаружили 459 захоронений. Заказчиком работ определили коммунальное предприятие, а идеологическое обоснование акции отдали на откуп националиста и русофоба Святослава Шереметы, который известен тем, что на церемонию перезахоронения вояк дивизии СС «Галичина» явился в специально сшитом эсэсовском мундире. А теперь этот персонаж заявил, что по решению львовского горисполкома останки советских бойцов будут хранить в «специальном депозитарии для принятия дальнейших решений». Останки советских воинов, сложенные в мешки, из предыдущих вскрытых одиночных и братских могил сейчас лежат на обычном складе. И туда же отправятся и нынешние.

Городской голова Львова Андрей Садовый еще в декабре 2024 года заранее взял в министерстве культуры Украины разрешение на эксгумацию русских воинов и вскрытие 24 могил Героев Советского Союза (в частности, разведчика Николая Кузнецова), 226 индивидуальных могил советских солдат. А горисполком Львова быстро одобрил это, чтобы подленько успеть к 9 мая.

На львовском Холме Славы на Марсовом поле было похоронено более 3 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. И его начали сейчас осквернять. Сначала на мемориале был демонтирован памятный знак «Орден Отечественной войны», затем добрались до советской символики и скульптур советских воинов. Особый цинизм заключается не только в том, что мемориал добивают, но и в глумлении над памятью настоящих героев. На сайте Львовского горсовета заявлено, что вместо снесенной братской могилы будет обустроен мемориальный комплекс в память о нынешних украинских вояках, «отдавших свою жизнь за независимость Украины».

И в эти дни памятники советских солдат срывают с постаментов подъемными кранами, крупнейшие мемориальные комплексы ровняют с землей. Это происходит не только во Львове, но и в Киеве, Черновцах и других городах и поселках.

До этого украинские неонацисты осквернили мемориал жертвам эсэсовской дивизии в селе Гута Пеняцкая во Львовской области. Это некогда большое село было сожжено в 1944 году, когда бандеровцы массово истребляли польское население Галиции. Теперь современные украинские фашисты уничтожили памятный крест, нанесли фашистские символы. Еще девять памятников советским солдатам снесли в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик. Затем в Львовской области были уничтожены памятники советским бойцам в населенных пунктах Грушев, Волоща и Турка. Мемориал советским солдатам-освободителям в городке Стрый, который поставили в честь солдат 1-го Украинского фронта, которые пали в боях за город летом 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции, был разрушен в апреле. Его повалили с помощью трактора и стального троса, который обвязали вокруг фигуры воина, держащего на руках младенца. Всего только в Львовской области с начала года демонтировали около двух сотен памятников, стел и мемориалов.

Власти города Ровно на западе Украины тоже демонтировали памятник советским солдатам, расположенный на холме Славы в центре города. Мэр Виктор Шакирзян пообещал продать обломки скульптуры и купить на эти деньги беспилотники для украинской армии. Монумент выглядел как 48-метровый обелиск из красного гранита со скульптурной композицией из фигур солдата, партизана и девочки.

Один из самых величественных памятников советским солдатам находился на границе со Словакией и представлял собой бронзовую фигуру воина-красноармейца, держащего в руках знамя и автомат. После распада Советского Союза монумент включили в перечень культурного наследия Украины, но это его не спасло. Памятник повалили на землю с помощью тросов, объяснив демонтаж «аварийностью» композиции. Председатель Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита пообещал установить на его месте мемориал погибшим в Донбассе боевикам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме глумления над останками павших при освобождении украинской земли от немецко-фашистской оккупации, украинский неонацистский режим сносит и обычные памятники – полководцам, партизанам и подпольщикам. Памятник советскому полководцу Георгию Жукову, под руководством которого Харьков в 1943 году был освобожден от немецкой оккупации, был снесен на Украине одним из первых. Постамент с бюстом окружили украинские вояки и повалили на землю с помощью грузовика. В Киеве год назад демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке. По информации СМИ, процесс демонтажа занял три часа, статую генерала не могли сместить с постамента. Николай Ватутин командовал войсками 1-го Украинского фронта. В феврале 1944 года он был тяжело ранен в Ровненской области, вступив в бой с бойцами УПА (организация запрещена в России), и погиб. Снос памятника советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову в Киеве произошел в конце зимы. А в Житомире добрались даже до танка Т-34, освобождавшего город и впоследствии установленного на площади. Танк тоже демонтировали перед праздником 9 мая, тайком и поздним вечером. Власти сначала хотели снять с постамента танк в День Победы, но испугались недовольства и протеста людей.

Зато прославление фашизма никак не наказуемо и даже поощряется. Достаточно вспомнить, с какими почестями перезахоранивали украинских коллаборантов и эсэсовских палачей, как на киевском Майдане был размещен огромный баннер в честь 76-й годовщины образования нацистской дивизии СС «Галичина», а в том же Львове 75-летие этой дивизии праздновали с таким размахом, что местный Департамент науки и образования даже посвятил этому конкурс рисунков среди детей и пдростков.

Широко распространены нацистские идеи и символы и в ВСУ, и в нацгвардии, чьи боевики густо татуированы фашистскими знаками. Флаги со свастикой были найдены на позициях 24-й украинской бригады после освобождения пгт. Марьинка в Донбассе, в Авдеевке, Артемовске и везде, откуда изгонялись украинские вояки. После освобождения Угледара российские военные нашли даже самодельные ордена, которыми награждали себя военнослужащие 72-й бригады ВСУ – это были копии Железного креста времен гитлеровской Германии и медальки, разрисованные свастиками.

Свастика и нацистские лозунги были обнаружены в освобожденных от ВСУ домах Курской области. Международная организация «Репортеры без границ» сообщила, что выявлено более 1000 случаев использования нацистской символики ВСУ, которые вторгались в Курскую область. Это подтвердили и репортеры канала BBC, показав украинские танки со свастикой, шевроны «Мертвая голова», которые носили эсэсовцы, татуировки вояк ВСУ и их руки, вскинутые в нацистском приветствии. А недавно на Украине выложили историю с фотографиями, как в киевской больнице бойцам ВСУ, проходящим реабилитацию, проводят мастер-классы по лепке из глины. При этом почти все изделия, созданные боевиками, содержали свастику – это кружки и посуда с ручками из свастик и в форме свастик.

На этом фоне не удивляет, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил на днях, что ключевая роль СССР в победе над нацизмом - это миф, а основная роль принадлежит США, которым помогали Великобритания и Украина. Ермак публично поблагодарил президента Трампа за то, что он «освободил украинцев из плена советских мифов, рассказал им всю правду о настоящих победителях и акцентировал внимание на ключевой роли Америки в победе над нацизмом в 1945-м».

Тем временем Зеленский продолжает закреплять принципы концлагеря на Украине, наказывая тех, кто славит своих дедов-победителей. В Одессе отдали под суд местную жительницу: Приморский районный суд города приговорил одесситку к двум годам тюрьмы и штрафу взыскали в 25 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). Прокуроры доказали, что женщина виновна в том, что в социальной сети прославляла подвиг Красной армии и Советского Союза в победе над Германией и Японией и считала Владимира Зеленского душегубом и убийцей.