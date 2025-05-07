Индия объяснила атаку в Пакистане намерением предотвратить теракты

Индия располагала разведданными о планирующихся новых атаках террористов из Пакистана и, осуществив операцию "Синдур", воспользовалась своим правом предотвратить их. С таким заявлением выступил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

"Наши разведывательные данные о базирующихся в Пакистане террористических группировках показали, что готовятся новые нападения на Индию. Так, возникла необходимость как сдерживать, так и упреждать их", - отметил он.

"Этим утром Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений. Эти действия были взвешенными, без эскалации, соразмерными и ответственными", - указал индийский дипломат.

По его данным, индийские военные в рамках операции "Синдур" "сфокусировались на уничтожении террористической инфраструктуры и обезвреживании террористов, которые могли быть переправлены в Индию".

Вместе с тем в МИД Индии обратили внимание, что Пакистан не принял никаких шагов для борьбы с террористической инфраструктурой на своей территории и стал раем для боевиков. Кроме того, Индия имела разведданные о планирующихся новых атаках террористов из Пакистана.

Мисри также подчеркнул, что "Пакистан имеет заслуженную репутацию рая для террористов со всего мира, где террористы, объявленные в международном розыске, пользуются безнаказанностью".