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Пекин высоко ценит, что Россия признает Тайвань частью Китая
7 мая 2025 / 11:29
Пекин высоко ценит, что Россия признает Тайвань частью Китая
© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

Пекин высоко ценит, что Россия не раз подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью. Об этом сказано в статье председателя КНР Си Цзиньпина "Уроки прошлого во имя будущего" для "Российской газеты".

Он отметил, что "этот год ознаменован 80-летием освобождения Тайваня от японской оккупации". "Возвращение Тайваня в лоно Китая - это важная составная часть итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Целый ряд международных юридически обязывающих документов недвусмысленно подтвердили суверенитет Китая над Тайванем. Исторические и юридические факты как таковые не подлежат сомнению. Авторитет резолюции 2758 ГА ООН не оспаривается. Как бы ни менялась ситуация на Тайване, какие бы попытки вмешательства ни принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией", - указал Си Цзиньпин.

"Решительная взаимная поддержка по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важные озабоченности двух стран, - это константа для Китая и России. Мы высоко ценим, что Москва неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства по воссоединению страны", - отметил он.

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