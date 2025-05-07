Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 7 мая отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю опускался в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,79%, до 2 797,08 пункта, индекс РТС также опускался на 0,79%, до 1 088,58 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи понизился на 2,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,211 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 794,51 (-0,91%), индекс РТС составлял 1 087,31 пункта (-0,91%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение и находился на отметке в 11,197 руб. (-3,75 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.