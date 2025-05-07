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В столице Казахстана впервые за восемь лет прошел военный парад ко Дню Победы
7 мая 2025 / 12:03
В столице Казахстана впервые за восемь лет прошел военный парад ко Дню Победы
© Андрей Грязнов/ ТАСС

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также по случаю Дня защитника Отечества, который отмечают в Казахстане 7 мая, прошел в Астане впервые с 2017 года, сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось на площади Независимости возле монумента "Казак ели". На трибунах присутствовали тысячи зрителей, в том числе руководство страны во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, иностранные гости, среди них генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам, дипломаты, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны Вооруженных сил и силовых структур республики.

Согласно данным Минобороны Казахстана, участниками парада стали более 4 тыс. человек. Механизированная колонна включала более чем 300 единиц специальной и боевой техники, в воздушной части парада было задействовано 66 летательных аппаратов.

Отличительная особенность парада в 2025 году - наличие исторической части - по площади прошли военные со знаменами воинских соединений, которые в годы Великой Отечественной войны были сформированы на территории Казахстана и отправились на фронт. В парадном строю промаршировали военнослужащие в военной форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами "Максим", автоматами ППШ и винтовками, а также шеренги женщин-санинструкторов.

Трансляция мероприятия велась в прямом эфире на больших экранах в местах массового пребывания людей по всей стране, а также на основных телеканалах. 

В годы войны из Казахстана на фронт были мобилизованы свыше 1,3 млн человек, половина из них не вернулась домой. Более 500 удостоились звания Героя Советского Союза. В военные годы Казахстан также стал площадкой для эвакуации предприятий из других республик СССР, которые выпускали продукцию военного и гражданского назначения. Власти республики не раз обращали внимание, что 9 из 10 пуль, направленных на фронт, были отлиты в Казахстане.

Кроме того, парадный расчет из Казахстана направлен в Москву для участия в параде к 80-летию Победы на Красной площади. В торжествах в российской столице 9 мая также примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

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