Москва ожидает 9 мая на параде на Красной площади 29 иностранных лидеров, в частности, Китая, Бразилии, Казахстана, Беларуси, Египта и Венесуэлы. Об этом заявил помощник Путина Ушаков.

Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на "высоком уровне". От КНДР приедет посол.

Непосредственно в параде примут участие военные из 13 стран (Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана).

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «смысл интернационализации парада на Красной площади сегодня очевиден. Это демонстрация военного единства, того, что никакой военной изоляции России нет, и что у России достаточно военных и политических союзников».

Эксперт считает, что угрозы Украины по сути всем лидерам Глобального Юга, которые прибудут на парад, в Киеве не осознаются: «они мыслят провинциально, они угрожают России и уверены, что этого достаточно. Они не чувствуют ситуации. Для них геополитика сводится к отношению с Европой и с США, дальше этого они не видят».