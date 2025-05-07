AP: Трамп намерен переименовать Персидский залив в Арабский

Президент США Дональд Трамп планирует объявить об изменении языковой нормы в Соединенных Штатах и предложить именовать Персидский залив Арабским. Об этом со ссылкой на правительственные источники передает агентство Associated Press.

Сообщается, что американский лидер намерен представить свое решение во время визита в Саудовскую Аравию. На решении о переименовании топонима настаивают сами арабские страны.

Планы сменить географическое название возникли у Трампа не впервые. В январе он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В ООН в этой связи обратили внимание, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.

Ранее Белый дом информировал о том, что Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. По данным портала Axios, президент США в ходе пребывания в Саудовской Аравии намерен провести встречу с главами государств. В мероприятиях могут принять участие лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. Предположительно, встреча состоится 14 мая.