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Политолог Суздальцев: Украина ратифицирует сделку по недрам с США
7 мая 2025 / 14:32
Политолог Суздальцев: Украина ратифицирует сделку по недрам с США

Рада 8 мая рассмотрит сделку по недрам с США. Депутаты будут голосовать, не зная всех ее подробностей. Часть подробностей, которые заложены в двух пока не обнародованных дополнительных соглашениях, внесены профильным комитетом Рады только вчера.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что «ратификации сделки никак не повлияет на конфликт на Украине. Она не учитывает российские интересы, и мы не имеем даже текста этого Договора. Да и Верховная Рада, похоже, не имеет текста договора потому, что появляются очень разные интерпретации. Вчера появилась тема, что сделка напоминает деятельность американо-украинского Фонда, который будет создаваться на территории Украины в границах 1991 года. Кроме того, украинская сторона рассчитывала, что после этой сделки она получит особые гарантии безопасности, которые позволят ей переложить бремя войны с Россией на США.  Но таких гарантий в этой сделке нет.  Поэтому пока это никак не скажется на ходе процесса урегулирования, который последнее время затормозился».  

В то же время эксперт считает, что «ситуация, при которой Рада не ратифицирует сделку по каким-то причинам, невозможна. На Украине существует очень жесткий авторитарный режим, нет свободы слова, собраний, и разогнаны все партии, которые имеют альтернативную точку зрения, там нет  оппозиции как таково. Нынешние депутаты Рады проголосуют так, как им скажут».          

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