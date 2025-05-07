Rambler&Co: 57% россиян назвали День Победы главным событием в году

Более половины опрошенных жителей России назвали 9 Мая главным событием в году. Об этом со ссылкой на данные исследования медиахолдинга Rambler&Co сообщает ТАСС.

"Главным событием в году назвали 9 Мая 57% опрошенных россиян. Еще 36% считают его важной исторической датой, 2% расценивают как семейную традицию. 5% указали, что воспринимают День Победы просто как дополнительный выходной", - следует из материалов исследования.

Кроме того, 33% опрошенных заявили, что предпочитают смотреть трансляции парада и других мероприятий из дома, 24% респондентов проводят время с близкими, вспоминая фронтовиков в семье. Еще 19% организуют сеансы патриотического кино, 15% принимают участие в шествиях и городских акциях офлайн, а для 9% распорядок дня ничем особенным не отличается.

Вместе с тем в рамках опроса 63% россиян рассказали, что у них есть родственники, прошедшие войну или работавшие в тылу. У 29% есть родные, погибшие на фронте, 5% не имеют прямых участников, но берегут память о событиях. Лишь 2% сообщили, что в их семье никто не был связан с войной, и 1% затруднились с ответом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в период с 30 апреля по 5 мая текущего года с участием 31 921 интернет-пользователя.