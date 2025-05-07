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Политика
Президент Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом
7 мая 2025 / 12:46
Президент Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в Россию, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Репортаж о прибытии главы Боливарианской Республики и его жены Силии Флорес вел телеканал Venezolana de Television.

Ожидается, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и Мадуро будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, намечены переговоры делегаций в узком и расширенном составах. 

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