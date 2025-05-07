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Токаев подчеркнул недопустимость искажения исторической правды о ВОВ
7 мая 2025 / 13:04
Токаев подчеркнул недопустимость искажения исторической правды о ВОВ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и значении Победы.

"Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы ненависти и агрессии, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов", - сказал он, выступая на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества.

Токаев отметил, что внешняя политика Казахстана ориентирована на обеспечении этой цели.

"Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать порядка 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Поклонимся героям", посвященное казахстанским фронтовикам", - указал он.

Президент Казахстана также заявил, что Великая Победа стала неотъемлемой частью истории страны и важнейшим уроком для всего мира. "Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время охраняют покой страны", - заключил он. 

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