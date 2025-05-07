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News18: Моди отказался от визитов в Хорватию, Норвегию и Нидерланды
7 мая 2025 / 13:19
News18: Моди отказался от визитов в Хорватию, Норвегию и Нидерланды
© AP Photo/ J. Scott Applewhite/ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил намеченные на будущую неделю визиты в Хорватию, Норвегию и Нидерланды. Об этом со ссылкой на источники в правительстве передает телеканал News18.

В Осло глава индийского правительства должен был принять участие в саммите с лидерами государств Северной Европы India - Nordic Summit.

По данным телеканала, хотя официальные причины отмены не называются, решение было принято в период обострения региональной напряженности после ракетных ударов Индии по целям на территории Пакистана. Развитие событий предполагает потенциальную переоценку дипломатических приоритетов в свете меняющейся обстановки в сфере безопасности, так как после операции в Пакистане премьер, вероятно, останется сфокусирован на внутренних и региональных вопросах, отмечает News18.

Некоторое время назад стало известно, что Моди также отменил поездку в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Индию на параде 9 мая в Москве будет представлять госминистр обороны Санджай Сетх. 

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