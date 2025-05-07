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Кадыров примет участие в международных встречах президента РФ
7 мая 2025 / 13:29
Кадыров примет участие в международных встречах президента РФ
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров будет участвовать в ряде международных встреч президента РФ Владимира Путина, которые пройдут в расширенном составе делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кадыров будет принимать участие в расширенном составе переговоров с некоторыми делегациями", - сказал он в ходе брифинга.

Всего в графике российского лидера на 7-10 мая запланировано свыше 15 международных встреч. Ожидается, что 7 мая Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а затем поочередно пообщается с главами Кубы, Монголии и Республики Конго - Мигелем Диас-Канелем, Ухнаагийн Хурэлсухом и Дени Сассу-Нгессо. 

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