Прибыль BMW в первом квартале 2025 года сократилась на 26,4%

Чистая прибыль германского автоконцерна BMW Group в первом квартале текущего года сократилась на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив €2,2 млрд. Об этом следует из финансового отчета компании за первый квартал.

За указанный период выручка автопроизводителя снизилась на 7,8%, до €33,8 млрд. Прежде всего, спад наблюдается на китайском рынке. Хотя BMW удалось немного нарастить продажи в Европе и США, продажи в Китае упали более чем на 17%. Прибыль BMW до налогообложения уменьшилась на четверть и составила €3,1 млрд. Рентабельность в автомобильном бизнесе составила 6,9%, это на 1,9 процентных пункта ниже уровня 2024 года.

Несмотря на примененные США пошлины, BMW продолжает прогнозировать прибыль на уровне 2024 года, которая, предположительно, составит почти €11 млрд. Компания рассчитывает, что повышение пошлин будет носить отчасти временный характер и что тарифы будут снижены с июля 2025 года. Вместе с тем в BMW отметили, что "фактический ход дел может отличаться от этих ожиданий".

Некоторое время назад автоконцерн Volkswagen заявил, что его прибыль в первом квартале 2025 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 41%, до €2,19 млрд. О значительном снижении прибыли в первом квартале - почти на 43% (до €1,73 млрд) - информировал и другой немецкий автопроизводитель - Mercedes-Benz.

Автомобилестроительная индустрия в ФРГ переживает острый кризис, это связано в том числе с обострением торгово-экономических отношений между Китаем и Евросоюзом. О существенном снижении прибыли по итогам прошлого года отчитались Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi и Porsche.