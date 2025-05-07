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Безопасность
Пакистан нанес удар по штабу батальона армии Индии
7 мая 2025 / 14:17
Пакистан нанес удар по штабу батальона армии Индии
© Inter Services Public Relations via AP/ТАСС

Вооруженные силы Пакистана атаковали штаб батальона пехотной бригады армии Индии, в результате чего командный пункт был уничтожен. Об этом сообщил директор Управления общественных связей Минобороны Пакистана генерал Ахмед Чаухдри на брифинге в Исламабаде.

"Армия Пакистана в полной мере ответила на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире", - приводит его слова газета Dawn.

Чаухдри отметил, что Пакистан ударил по нескольким индийским военным постам в кашмирских районах Чхатри, Джура и Сарлия, а также сбил 5 истребителей ВВС Индии, участвовавших в авиаударах по территории исламской республики. "Мы не позволили ни одному индийскому самолету нарушить воздушное пространство Пакистана, ни один пакистанский самолет не нарушал индийскую границу", - указал он. Жертвами авиаударов Индии стали 26 пакистанцев, еще 46 человек получили ранения.

Как сообщило Минобороны Индии, в ночь на среду, 7 мая, вооруженные силы провели операцию "Синдур" по ликвидации террористической инфраструктуры в Пакистане и на оккупированных им территориях в Кашмире. "ВС Индии начали операцию "Синдур", нанося удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном территорий в Джамму и Кашмире, откуда планировались и координировались террористические атаки против Индии. В общей сложности было нанесено девять ударов", - говорится в сообщении.

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