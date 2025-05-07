МИД КНР: участие в параде 9 мая отражает решимость Китая стоять на защите итогов войны

Участие Китая в параде по случаю Дня Победы в Москве отражает его уважение истории, а также его твердую решимость отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

"Великая победа в мировой войне против фашизма - результат совместных усилий стран и народов всего мира, поддерживающих мир и справедливость. Китайский народ, как и народ бывшего СССР, понесли огромные жертвы и внесли незабываемый исторический вклад", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "участие Китая в праздновании 80-летия победы в Великой отечественной войне в России отражает память и уважение истории, а также твердую решимость Китая защищать достижения победы во Второй мировой войне".