Рютте отметил, что Трамп не раз заверял его в приверженности НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заверял его в своей приверженности военному блоку после того, как некоторые его члены усомнились в желании Вашингтона сохранять ведущую роль в альянсе.

"Некоторые сомневаются в приверженности Соединенных Штатов альянсу", - отметил генсек в интервью агентству EFE. По его утверждению, США по-прежнему сохраняют "твердую приверженность сильному НАТО". "Трамп заявлял об этом публично и не раз, в том числе на встречах со мной", - указал Рютте.

Он также вновь призвал членов НАТО нарастить военные расходы и привел в пример Испанию. "Я приветствую недавнее решение Испании ускорить инвестиции в оборону", - подчеркнул генсек. EFE уточнило, что испанское правительство увеличит расходы на оборону до 2% ВВП уже в 2025 году.

Ранее Рютте заявлял, что предложит Трампу "двухступенчатый план" повышения расходов государств Североатлантического альянса до 5% ВВП.