Мэрия Тбилиси выплатила ветеранам Великой Отечественной войны по $730

Мэрия Тбилиси по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом перечислила участникам Великой Отечественной войны в качестве единовременной помощи по 2 тыс. лари (порядка $730). Соответствующее сообщение распространила пресс-служба мэрии.

"Согласно распоряжению правительства Грузии в связи с Днем победы над фашизмом ветеранам Второй мировой войны перечислили по 2 тыс. лари, членам семей погибших - по 1 тыс. лари", - следует из сообщения.

Уточняется, что по 2 тыс. лари получили 26 ветеранов, а по 1 тыс. лари - также 26 человек.

По информации государственной службы Грузии по делам ветеранов, на сегодняшний день в стране проживают 57 участников ВОВ.