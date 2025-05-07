Al Jazeera: жертвами ударов Израиля в секторе Газа за сутки стали 66 человек

Жертвами израильских ударов по сектору Газа во вторник стали не менее 66 человек, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что Израиль продолжает наносить новые удары по палестинскому анклаву. С полуночи среды, 7 мая, по меньшей мере 16 человек были убиты в ходе израильских ударов по сектору Газа, в том числе по расположенному на юге региона городу Хан-Юнис, где в результате бомбардировки погибли 8 человек, включая ребенка.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе текущего года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.