Tanjug: самолет Вучича ждет разрешения на вылет в Москву после посадки в Баку

Борт президента Сербии Александара Вучича ждет разрешения на вылет в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы после вынужденной посадки в аэропорту Баку. Об этом информировало агентство Tanjug.

Сообщается, что в настоящее время самолет сербского лидера ожидает разрешения на продолжение полета в Россию.

По данным сербского портала Informer, посадка в Азербайджане была произведена из-за активности средств ПВО в российском воздушном пространстве.

Ранее газета "Вечерние новости" писала о том, что Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая. В рамках визита в Россию запланирована личная встреча сербского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.