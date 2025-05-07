Депутат Судзуки назвал условие для нормализации отношений Японии с Россией

Нормализация отношений между США и Россией приведет к тому, что отношения между Токио и Москвой также улучшатся. Такое мнение выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки на приеме в посольстве РФ по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Если правительство Японии поддержит прекращение огня на Украине, то это поспособствует улучшению американско-российских отношений. И японско-российские отношения тоже улучшатся", - сказал он в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что все эти годы выступал за скорейшее прекращение огня на Украине, обратив внимание на определенные подвижки в этом направлении сегодня.

Ранее Судзуки не раз призывал украинские власти как можно скорей пойти на переговоры с Россией.