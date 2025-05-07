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Политика
Председателем правящей партии Грузии избран премьер Кобахидзе
7 мая 2025 / 16:29
Председателем правящей партии Грузии избран премьер Кобахидзе
© Инна Кукуджанова/ ТАСС

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе избран новым главой правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Его кандидатуру поддержали члены партии на съезде политобъединения, трансляцию которого вели местные телеканалы.

"Решением съезда господин Ираклий Кобахидзе единогласно избран председателем политического объединения граждан "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", - объявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе по итогам голосования.

Прежний председатель "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили 25 апреля объявил об уходе из политики, исключив возможность перехода в оппозицию.

Ранее Кобахидзе возглавлял партию с января 2021 года до февраля прошлого года, после чего на посту председателя партии его сменил Гарибашвили, а Кобахидзе стал главой правительства. Основанную в 2012 году "Грузинскую мечту", пришедшую к власти осенью того года, в разные годы возглавляли также ее основатель Бидзина Иванишвили и бывший премьер Георгий Квирикашвили. 

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